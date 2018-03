4. 4. 2016 |Mikuláš Klang |Zprávy z domova

Stát možná bude platit alimenty za rodiče, kteří dluží výživné. Posílat by mohl až 2500 korun měsíčně. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD ještě tento týden dá do připomínkového řízení návrh, který by to umožnil. Výživné by pak vymáhal Úřad práce.