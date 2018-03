13. 4. 2016 | ČRo, Mikuláš Klang |Zprávy z domova

ČSSD dál odkládá rozhodnutí ohledně platby právníkovi Zdeňku Altnerovi, kterou jí nařídil soud. Jasný závěr nepřineslo ani dnešní ranní jednání grémia strany. Podle mluvčího advokátní kanceláře, která ČSSD zastupuje, se definitivně rozhodne zítra. To je také nejzazší datum, do kdy by měla strana zaplatit.