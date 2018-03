Jeruzalém| 6. 12. 2017 |Natálie Zehnalová |Zprávy ze světa |Doporučujeme

Pokud by Donald Trump přesunul americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, budou USA jediným státem s diplomatickým zastoupením ve svatém městě. Ale nebyly by první: je tu 16 předchůdců.