27. 8. 2013 |Tereza Jelínková, Jan Suchan |Ostatní sporty

Chtějí zlato z mistrovství světa a dělají pro to všechno. Členové bronzového čtyřkajaku z olympiády a úřadující mistři Evropy Havel, Dostál, Trefil a Štěrba kvůli tomu potlačili i osobní ambice a do Duisburgu dnes odletěli jen s ambicí týmovou a to tou nejvyšší.