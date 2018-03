7. 1. 2017 | dp |Zprávy ze světa

Alisa Ševčenková je známá tím, že firmám pomáhá najít chyby zabezpečení v jejich systémech. Bílý dům ji nyní ale obviňuje z toho, že byla zapojená do hackerské operace, která měla ovlivnit americké volby. Mladá Ruska to odmítá s tím, že si úřady buďto nesprávně vyložily fakta nebo se nechaly napálit. Uvedla to v rozhovoru pro britský The Guardian.