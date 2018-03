27. 3. 2017 |Michal Sobotka |Ostatní sporty

Americké Las Vegas se stává lákadlem pro profesionální sporty. Od příští sezony se zde bude hrát NHL a do tří let nejspíš také NFL. Americký fotbal by se měl do největšího města státu Nevada přestěhovat z Oaklandu. „Zdá se, že to klapne,“ řekl komisionář ligy Roger Goodell.