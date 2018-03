23. 7. 2015 |Jan Prokeš |Zprávy ze světa

Prezident Barack Obama přicestuje do Keni, země svých předků. V rámci třetí návštěvy subsaharské Afriky zamíří americký prezident kromě Keni také do Etiopie. Rodný stát svého otce Obama navštíví od nástupu do Bílého domu poprvé, naposledy byl v Keni jako senátor před devíti roky.