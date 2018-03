11. 12. 2014 |David Koubek |Zprávy ze světa

Takzvaná brazilská komise pravdy vyzvala ke zrušení amnestie pro zločiny pravicové diktatury. Podle zprávy se za vojenského režimu od poloviny 60. do poloviny 80. let páchaly zločiny proti lidskosti. Historikové zároveň zveřejnili jména 377 osob, které mají být za zneužívání moci, mučení, mizení lidí a jejich vraždy zodpovědní. Pátrání vědců sahá až do doby po druhé světové válce.