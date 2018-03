3. 6. 2016 |Ondřej Houska |Zprávy ze světa

Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International opět vyzvala Evropskou unii, aby ukončila březnovou dohodu s Tureckem o zastavení migrace. Na základě ní by mělo Turecko přijmout zpět na své území všechny migranty, kteří se dostanou do Řecka. A to bez ohledu na to, jestli by v Evropě měli nárok na azyl, nebo ne. Podle Amnesty International je taková dohoda nelegální.