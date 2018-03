28. 8. 2016 |Jaroslav Plašil, Jakub Knoll |Tenis

Byla jen kousek od postupu do dalšího finále olympijského turnaje, ale boj o medaili postupně vystřídaly starosti o zdraví. Tenistka Andrea Hlaváčková dostala míčkem do oka, léčila zlomeninu v obličeji a k tomu se ji zranila i deblová spoluhráčka Lucie Hradecká. O starostech českého sportovního páru v dějišti grandslamového US Open promluvila Andrea Hlaváčková.