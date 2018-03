19. 10. 2016 |Jakub Knoll |Hokej

Český hokej dlouhodobě trápí skutečnost, že postrádá kvalitní obránce, kteří by měli stabilní místo v NHL. Tento fakt potvrzují i čísla, když do letošní sezony elitní severoamerické soutěže nastoupili zatím pouze tři čeští beci. Mezi ně patří i defenzivní specialista Tampy Bay Andrej Šustr, jenž mezi zápasy proti New Jersey a Floridou poskytl rozhovor Zpravodajskému webu Českého rozhlasu.