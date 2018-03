28. 9. 2015 |Štěpán Pokorný, Vojtěch Man |Ostatní sporty

Česká volejbalistka Aneta Havlíčková už je sedm let v zahraničí. Přes Nizozemsko, kde dnes bude na mistrovství Evropy znovu oporou v utkání s Německem, se dostala až na rozmezí starého kontinentu a Asie - do Ázerbájdžánu. Po skončení letošního šampionátu povede její cesta právě do tamního klubu Lokomotiv Baku.