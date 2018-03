angličtina

12. 4. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

Česká republika by měla mít v databázi OSN uvedené překlady jednoslovného názvu Česko, řekl to dnes novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Úpravu záznamu v seznamu oficiálních názvů zemí podle jeho názoru ve čtvrtek podpoří i ostatní ústavní činitelé na další z pravidelných schůzek. Kromě debaty o překladu názvu Česko do šesti jazyků OSN budou tématem schůzky také migrační krize nebo dění v EU, sdělil ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.