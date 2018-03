29. 12. 2014 |Petra Benešová |Zprávy z domova

Běžnou výbavou českých domácích lékárniček se v posledních letech stala antidepresiva. Jejich spotřeba se za deset let ztrojnásobila. Jen loni distributoři dodali do lékáren a nemocnic přípravky proti depresím za 960 milionů korun. Ukázaly to podrobné statistiky datových žurnalistů Českého rozhlasu. Podle psychiatrů se na růstu těžkých depresí podílí i hektický životní styl.