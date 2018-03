Antonín Hájek

11. 3. 2014 |Tomáš Kohout, Marek Augustin |Zimní sporty

Orli, právě tak říkají svým skokanům na lyžích Němci anebo Rakušané. V češtině je tak spíše neoznačujeme, ale ono to vypadá, že by se právě v takové dravce mohli čeští reprezentanti proměnit. Tedy aspoň od čtvrtka do neděle, kdy budou závodit v Harrachově na mistrovství světa v letech na lyžích. Právě tam totiž chtějí vybojovat medaili.