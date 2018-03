Antonín Plachý

9. 4. 2017 |Petr Havlíček, NŠ . |Fotbal

Český fotbal není v zrovna zářivé situaci. Zpět na vrchol by ho mohla dostat nastupující generace, které v tuto chvíli věnuje maximální péči fotbalová asociace. A do příští sezony si stanovila ambiciózní plán. Všichni trenéři, kteří se pravidelně věnují mládeži, by měli získat novou trenérskou licenci nazvanou Grassroots leader, kterou mohou studovat pohodlí domova.