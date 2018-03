30. 9. 2010 |Pavel Novák |Ekonomika

Továrně Opel v belgických Antverpách možná tikají poslední hodiny jejího života. Její vlastník, americká společnost General Motors, má do půlnoci najít investora, který by továrnu koupil. V opačném případě ji do konce roku uzavře. O práci by v ní přišlo asi dvanáct stovek zaměstnanců.