arabské jaro

2. 2. 2012 |Jaromír Marek, Marína Dvořáková |Zprávy ze světa

Zanedlouho to bude rok, co se vlna revolucí arabského jara přelila do Bahrajnu, malého království v Perském zálivu. Režim tehdy demonstrace tvrdě potlačil a na pomoc si přizval i armádu ze sousední Saudské Arábie. Protesty proti takřka absolutistické vládě královské rodiny ale nepřestaly a lidé se scházejí a demonstrují dál.