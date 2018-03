30. 7. 2015 | ČTK, Jan Charvát |Regiony

Praha musí společnosti Inženýring dopravních staveb (IDS) zaplatit za práce na tunelovém komplexu Blanka 169 milionů korun plus 14 milionů na úrocích, tedy celkem 183 milionů korun. Po několika měsících o tom dnes rozhodli arbitři. IDS původně žádala 305 milionů. Jde o dluhy za správu stavby do zhruba poloviny loňského roku. Obě strany budou dál řešit sporné faktury do současnosti.