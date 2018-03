arcibiskup

20. 4. 2015 |Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

Několik novinek se objevilo v kauze bývalého trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. V létě to budou tři roky, co ho tehdejší papež Benedikt XVI. bez jasných důvodů odvolal z úřadu na Slovensku. Současný papež František ale Bezáka přijal na audienci, kterou pro něj zařídil český kardinál Miloslav Vlk. Podporu některých českých duchovních má Róbert Bezák dlouhodobě, zatímco slovenští biskupové k případu mlčeli. Schůzka s papežem by mohla vnést do Bezákova odvolání více světla, a vyřešit i jeho další působení v církvi.