ariel šaron

2. 1. 2014

Stav někdejšího izraelského premiéra Ariela Šarona se výrazně zhoršil. V posledních několika dnech začaly 85letému politikovi v nemocnici v Tel Avivu selhávat ledviny. Šaron je v kómatu už bezmála osm let. Upadl do něj začátkem ledna 2006 po mozkové příhodě a následném krvácení do hlavy.