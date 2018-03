5. 1. 2013 |Štěpán Pokorný |Ostatní sporty

Bývalý cyklista Lance Armstrong prý zvažuje, že by se přiznal k užívání zakázaných látek. Napsal to americký deník New York Times. Armstrong chce údajně přesvědčit antidopingovou agenturu, aby znovu otevřela jeho případ a povolila mu pokračovat v jeho sportovní kariéře.