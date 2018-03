Asad Bašár

29. 9. 2015 |Lenka Kabrhelová, Simona Bartošová, Viktor Daněk |Zprávy ze světa

Spojené státy a Rusko se na půdě OSN střetly ohledně způsobu, jak řešit konflikt v Sýrii. Prezidenti Barack Obama a Vladimir Putin se diametrálně liší v pohledu na to, jakou roli by měl hrát syrský prezident Bašár Asad. Sblížení nepřinesla ani schůzka obou lídrů, první po více než dvou letech. Šéf OSN Pan Ki-mun si myslí, že by se situací v Sýrii měl začít zabývat Mezinárodní trestní soud.