2. 10. 2016 |Štěpán Sedláček |Zprávy ze světa

Tým mezinárodních vyšetřovatelů by mohl do konce roku určit, kdo se podílel na sestřelení letounu malajsijských aerolinek nad Ukrajinou. V rozhovoru pro australskou televizi to řekla šéfka australské diplomacie Julie Bishopová. Zkázu boeingu podle vyšetřovatelů způsobil raketový systémem Buk pocházející z Ruska. Na palubě bylo skoro 300 lidí včetně 28 Australanů.