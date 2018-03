11. 11. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Zimní sporty

Z pohádky do pekla, i tak by se dalo popsat putování lyžařky Šárky Záhrobské. Česká slalomářka se včera po nemoci úspěšně vrátila k závodění ve finském Levi, které leží v bělostně zasněženém kraji Santa Clause za polárním kruhem. A už dnes odlétá do Ameriky, kde koncem listopadu slalomová část Světového poháru pokračuje a kde si Záhrobská naplánovala zastávku v New Yorku.