3. 8. 2014 |Lenka Kabrhelová, kap |Zprávy ze světa

Nemocnice v americké Atlantě začala léčit prvního pacienta nakaženého virem ebola. Lékaře Kenta Brantlyho dopravila v sobotu z africké Libérie do Spojených států speciální letecká ambulance. Dobrovolník se nakazil ebolou při péči o nemocné v západní Africe. Virem onemocněla i jeho kolegyně Nancy Writebolová. Tu by měl letecký zdravotnický speciál přivézt do Atlanty během příštích dnů.