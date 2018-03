atlet roku

12. 11. 2016 |Jakub Marek, Jakub Knoll |Atletika

Oštěpařka Barbora Špotáková může překonat další zajímavou metu. Bronzová medailistka z letních olympijských her v Riu je v desetičlenné nominaci na českého Atleta roku. Pokud večer tuto anketu ovládne, bude to už po osmé. A to se v historii ještě žádnému sportovci nepovedlo.