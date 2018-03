28. 9. 2016 |František Kuna, Jakub Knoll |Hokej

Kanadští hokejisté splnili to, co měli. Vyhráli první finále Světového poháru, Tým Evropy porazili 3:1, ale to je prakticky všechno. Zápas v Torontu však i přes svou důležitost trochu zklamal. A to jak samotným hokejem, tak atmosférou.