atomová bomba

6. 8. 2009 |Nikola Bojčev, Lenka Rafaelová |Zprávy ze světa

Je to 64 let, co Američané svrhli první atomovou bombu na japonské město Hirošimu. Chtěli tak ukončit druhou světovou válku, ve které císařské Japonsko odmítalo kapitulovat. Smutné výročí si připomínají lidé po celém světě.