26. 11. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Do už tak nabitého tenisového kalendáře přibude další akce. Potěšit může mladé hráče do jednadvaceti let, kteří budou mít svůj vlastní Turnaj mistrů. V něm by se mohli v blízké budoucnosti prosadit i čeští talenti.