autobusová doprava

24. 6. 2014 |Gabriela Hauptvogelová |Regiony

V dopravním podniku Arriva Teplice to vře. Kvůli získání krajské zakázky na autobusovou dopravu v okrese podnik výrazně snížil ceny. Musí proto spořit a to se dotkne i platů, které by se od příštího roku měly řidičům snížit až o deset procent. Část z nich proti tomu protestuje, část si hledá práci jinde. Průměrný plat řidiče je 22 tisíc hrubého měsíčně, od ledna by tedy měl mít 20 tisíc korun.