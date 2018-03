autobusová linka

24. 7. 2013 |Andrea Čánová, dab |Regiony

Bohumínu hrozí, že přijde o autobusové spojení s centrem Ostravy, a ve městě to vyvolalo poprask. Lidé, kteří počítají každou korunu, mají strach, že se jim cestování do krajského města prodraží. V Ostravě mnozí pracují a teď se obávají, že jim zdánlivě banální změna autobusové trasy zkomplikuje cestu do zaměstnání nebo k lékaři.