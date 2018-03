12. 4. 2012 |Tomáš Pavlíček, Michaela Vydrová |Zprávy z domova

Druhý ročník kampaně Do práce na kole navazuje na úspěšnou loňskou premiéru projektu, kterého se zúčastnilo přes jedenáct set účastníků ze 181 firem. Do nového ročníku se mohou hlásit týmy zaměstnanců do konce dubna. Na kole se pak mají do zaměstnání dopravovat po celý květen. Akce proběhne kromě Prahy také v Pardubicích, Brně a Liberci.