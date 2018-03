Avangard Omsk

7. 4. 2017 | ČTK |Hokej

Po třech letech v KHL se Vladimír Sobotka vrací do zámoří. Devětadvacetiletý centr ukončil smlouvu v Omsku a odletěl do St. Louis, kde se zapojí již do závěru základní části soutěže i následného play-off. Probíhající sezonou zároveň Sobotkovi v Americe vyprší kontrakt stanovený v roce 2014 arbitráží. V St. Louis se však upíše novou smlouvou na tři roky. Ta mu v souhrnné výši zaručuje 10,5 milionu dolarů.