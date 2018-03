Gandža/Ázerbájdžán| 20. 9. 2017 |Petr Kadeřábek, vman |Ostatní sporty

Cestovat na evropský šampionát do Asie, to se zdá jako protimluv. Přesto přesně tuhle cestu absolvovaly české volejbalistky, které zamířily na evropský šampionát do ázerbájdžánského města Gandža,