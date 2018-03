16. 7. 2016 |Jan Suchan, Radek Šamša |LOH 2016 Rio de Janeiro

Naplánované to má český badmintonista Petr Koukal hezky. Na olympijských hrách v Riu de Janeiru nastoupí do svého posledního turnaje a pak ukončí kariéru. Ale má to jeden háček. Vlajkonoš české výpravy z posledních her v Londýně sice nechybí v nominaci, jenže na potvrzení svého startu od Mezinárodní badmintonové federace stále čeká.