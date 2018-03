3. 9. 2014 |Anna Kottová, Ondřej Wolf |Regiony

Stojaté vody slepého labského ramene už léta vadí lidem z pardubického sídliště. Voda v nádrži se kazí a bahno vydává nepříjemný zápach. Přírodní památka se teď ale stala těžební oblastí. Vodohospodáři do ní pustili obojživelný sací bagr. Práce by měly trvat do konce srpna příštího roku.