2. 11. 2015 | ČTK, Štěpán Sedláček |Zprávy ze světa

Za říjen dorazilo přes Středozemní moře do Evropy přes 218 tisíc běženců. Oznámil to úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Zároveň upozornil, že to je zhruba stejné množství jako za celý loňský rok. Nejvíce z nich přistálo u řeckých břehů. Většina migrantů pokračuje po takzvané balkánské trase přes Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko dál do Rakouska a Německa.