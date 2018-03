21. 6. 2015 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Po více než sto letech bude mít jedna z dolarových bankovek ženskou tvář. Ministerstvo financí ohlásilo, že půjde o desetidolarovku. Do oběhu se dostane v roce 2020, tedy přesně sto let poté, co Spojené státy přiznaly ženám volební právo. O konkrétní osobnosti se zatím nerozhodlo, už teď ale lidé můžou posílat své návrhy.