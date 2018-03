14. 2. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Sociální demokracie navrhuje ve svém volebním programu zavedení sektorové daně pro banky. Návrh počítá se zavedením čtyř sazeb podle výše aktiv. Nejvyšší sazba 0,3 procenta by byla pro banky s aktivy nad 300 miliard korun, nejnižší 0,05 procenta pro banky s aktivy do 50 miliard korun. Podle opoziční pravice bankovní daň odradí investory a promítne se do cen pro klienty bank. Daně je podle kritiků třeba zjednodušit.