23. 2. 2015 |Vojtěch Bureš |Tenis

Českým tenistkám skvěle vyšel vstup do turnaje v Dauhá. Barbora Záhlavová-Strýcová porazila ve dvou setech Němku Lisickou a Lucie Šafářová si stejným poměrem poradila s Australankou Stosurovou. Obě tak postoupily do osmifinále, do kterého zasáhne i Petra Kvitová. Ta měla v 1. kole volný los.