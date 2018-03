9. 7. 2012 |Silvie Třeslínová, Matěj Skalický |Zprávy ze světa

Britská vláda údajně řešila se švýcarskou bankou UBS, jak účinně a rychle snížit mezibankovní úrokovou sazbu LIBOR. Vyplývá to z dokumentu, který otiskl britský ekonomický list The Financial Times. Velký zájem na prošetření případné spojitosti bývalé vlády se skandálem mají konzervativci, kteří jsou nyní u moci.