Bašár Assad

15. 3. 2015 |Jaromír Marek, Anna Kottová, Martin Ježek |Zprávy ze světa

Dnes jsou to čtyři roky, co se rozhořel konflikt v Sýrii. Začal poklidnými demonstracemi proti režimu prezidenta Bašára Assada a vyvrcholil občanskou válkou. Do dnešního dne přišlo o život více než 220 tisíc lidí, včetně asi 10 tisíc dětí. Z domovů muselo odejít na osm milionů lidí.