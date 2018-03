1. 11. 2016 |Jan Kaliba, Jakub Knoll |Fotbal

Fotbalisté Manchesteru City mají Barceloně co vracet, dnešní zápas Ligy mistrů v Anglii bude pro domácí odvetou za říjnový debakl 0:4 na Nou Campu. Nebude u toho Claudio Bravo, chilský brankář, který v létě do Manchesteru přišel právě z Barcelony, ale v minulém duelu na jejím stadionu chyboval, oslabil svůj současný tým vyloučením a dnes kvůli tomu nesmí nastoupit. Zní to podivně, ale ovlivnit to může i útočnou hru Manchesteru City.