17. 10. 2011 |Milan Slezák, Jan Piroch |Zprávy ze světa

Třiačtyřicet let terorismu, pumových útoků a zabíjení politiků, policistů a vojáků. A na 800 mrtvých. To je bilance španělské separatistické skupiny ETA. To vše by ale už brzy mohlo být minulostí. ETA prý brzy ohlásí složení zbraní nebo dokonce své rozpuštění.