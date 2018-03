18. 11. 2016 | ČTK |Technologie

Americký výrobce elektrických vozů a baterií Tesla Motors by mohl postavit svou druhou obří továrnu zvanou Gigafactory na českém území, severně od Prahy. Uvedla to webová stránka The Space Invader (TSI) s odvoláním na informované zdroje. Gigafactory 1 na výrobu lithium-iontových baterií nyní Tesla buduje v americkém státě Nevada a po dokončení to má být největší budova na světě.