beachvolejbal

1. 8. 2016 |Petr Kadeřábek, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Krátce před čtvrtou hodinou ranní českého času dorazily do Ria české beachvolejbalistky. Markéta Sluková s Barborou Hermannovou přiletěly do dějiště olympijských her viditelně unavené a není se co divit, nacestovaly toho o poznání více než ostatní členové české výpravy.