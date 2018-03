3. 10. 2016 | ČTK |Ostatní sporty

Běloruský sportovní funkcionář, který na slavnostním zahájení paralympijských her v Riu de Janeiru nesl ruskou vlajku, přestože ruská výprava byla z her vyloučena, dostane v Moskvě byt. Oznámila to dnes mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.