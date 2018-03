6. 9. 2014 |Pavlína Nečásková, kov |Zprávy ze světa

Řada světových filmových premiér a desítky hvězd stříbrného plátna, to je důvod proč v těchto dnech dorazily do Benátek tisíce lidí – ostrov Lido hostí 71. ročník mezinárodního filmového festivalu. Zatímco filmoví nadšenci si akci užívají, o místních obyvatelích se to často říct nedá.