11. 2. 2010 |Veronika Malá, Lenka Rafaelová |Zprávy z domova

O zdanění zaměstnaneckých benefitů by dnes chtěla ve sněmovně jednat sociální demokracie. K zákonu o zadávání veřejných zakázek by totiž chtěla přidat pozměňovací návrh, který by danění výhod vracel na úroveň loňského roku. Odbory kvůli změnám v danění benefitů hrozí stávkou.